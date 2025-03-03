Военные уловки на поле боя: Украина и Россия совершенствуют ловушки-танки

Продолжающийся уже третий год конфликт между Украиной и Россией заставляет обе стороны постоянно адаптироваться к новым вызовам. В частности, рост роли боевых беспилотников, оснащенных передовыми сенсорами, сделал бронетехнику главной мишенью в поле боя. В ответ на это украинские и российские войска начали активно использовать фальшивые танки и бронемашины, чтобы сбивать с толку врага и заставлять тратить боеприпасы на ложные цели.

Об этом пишет Forbes.

От деревянных каркасов до реалистичных макетов.

Качество и сложность таких обманных маневров отличается. К примеру, в сети появилось видео, демонстрирующее деревянные макеты БМП-1, покрытые брезентом. Они оборудованы трубой, имитирующей пушку, и хотя могут обмануть разведывательные дроны, современные оптические системы легко идентифицируют их как подделки.

Однако существуют и более сложные ловушки. Украинские силы, например, создали деревянные макеты танков Leopard 2A6, полностью повторяющие форму и размеры настоящей техники. Такие модели размещаются на передовой с помощью военных грузовиков. Некоторые из этих приманок уже выполнили свою задачу – российские дроны-камикадзе Lancet потратили на них несколько высокоточных боеприпасов, что значительно снизило боеспособность окупантов.

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Еще один случай обмана произошел в Донецкой области, где российские силы атаковали приманку Leopard 2A4. В этот раз макет был замаскирован специальной сеткой, что еще больше усложнило его идентификацию.

Надувные приманки как новый уровень маскировки

Помимо деревянных макетов обе стороны начали активно использовать надувные модели бронетехники. Так, на видео из украинского беспилотника видны надувные танки Т-72, размещенные на российских позициях. На первый взгляд они кажутся реальными, однако при более детальном анализе заметны закругленные края и отсутствие мелких деталей, что выдает их ложность.

По данным источников, эти надувные макеты разрабатывает российская компания Rusbal, занимающаяся изготовлением фальшивых военных объектов для маскировки. Украина, в свою очередь, также имеет аналогичные средства – чешская компания InflaTech передала Киеву надувные копии уже используемых на фронте танков Leopard 2A4.

Технологическое развитие ловушек

Современные приманки гораздо сложнее отличить от реальных машин. Некоторые модели уже оснащены:

инфракрасными отражателями, имитирующими тепловую подпись настоящей бронетехники;

радиолокационными элементами, создающими впечатление боевой активности;

моторизованными башнями, которые двигаются и вводят врага в заблуждение.

Развитие технологий делает эти макеты еще более эффективными, заставляя противника тратить на них дорогие ракеты и дроны. Это стратегический инструмент, помогающий как украинским, так и российским силам защищать настоящую технику и запутывать противника.

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Развитие технологии создания приманок для танков не стоит на месте. Американская компания I2K Defense, специализирующаяся на производстве надувных военных систем, обнародовала отчет с прогнозами будущего этой отрасли. По их оценкам новые модели будут изготовлены из сверхпрочных тканей и интеллектуальных материалов, что значительно повысит их устойчивость. Кроме того, автономные системы развертывания позволят быстрее устанавливать приманки без риска для военных. Дополнительным усовершенствованием станет интеграция сенсоров, которые могут работать как наземные разведывательные устройства, увеличивая стратегическую пользу таких макетов.

Украинская компания TEMERLAND Military Solutions разработала еще одну инновационную концепцию – "активные муляжи". Это фальшивые танковые рамы, установленные на гражданских грузовиках, которые можно дистанционно управлять. Такие приманки не являются полноценными боевыми машинами, но их мобильность усложняет распознавание для вражеских дронов и артиллерии. В будущем возможно усовершенствование этой технологии за счет автономного движения, что минимизирует риск для операторов и еще больше вводит противника в заблуждение.

Поскольку война продолжается, а ресурсы ограничены, фиктивная техника становится важнейшим инструментом в боевых действиях. Однако с развитием дронов и технологий визуализации макеты должны становиться все более реалистичными, чтобы опережать противника и сохранять свою эффективность. Технологический прогресс в этом направлении уже сейчас формирует новые методы защиты бронетанковых подразделений и, вероятно, получит еще более широкое применение в будущем.