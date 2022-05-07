Военные умирают из-за нехватки лекарств: какая ситуация в Мариуполе 7 мая

Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. Город разрушен и заблокирован российскими оккупантами. Они издеваются над местными жителями, усиливают меры фильтрации и внедрили информационную блокаду.

ТСН.ua собрал все, что происходило в Мариуполе за прошедшие сутки, 6 мая.

Оккупанты продолжают штурмовать "Азовсталь" — Генштаб

В городе Мариуполь российская армия продолжает блокировать подразделения Сил обороны в районе "Азовсталь". Оккупанты Совершали штурмовые действия с целью взятия под контроль территории завода, сообщили в Генштабе ВСУ утром 7 мая.

К спасению украинских военных из "Азовстали" привлечены влиятельные посредники — Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил, что при посредничестве ООН и Международного комитета Красного креста в течение дня, 6 мая, было организовано спасение для более 40 гражданских людей из Мариополя – женщин и детей. По его словам, идет работа над дипломатическими вариантами для спасения наших военных, которые остаются на "Азовстали".

“Вовлечены влиятельные посредники. Влиятельные государства”, – подчеркнул президент.

Associated Press

Шмыгаль о ситуации в Мариуполе: "Уничтожены более 95% зданий, будут десятки тысяч жертв"

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в Мариуполе чрезвычайно тяжелая ситуация, уничтожено более 95% всех сооружений, "Азовсталь" остается в окружении. Он отметил, что не владеет точной информацией о количестве жертв среди мирного населения в Мариуполе – это будут десятки тысяч.

“В Мариуполе очень тяжелая ситуация. Как говорил мэр Мариуполя: "Если где-то есть ад на земле, он сегодня в Мариуполе". Там действительно уничтожено более 95% всех построек, в том числе гражданских, жилья людей. "Азовсталь" остается окруженной, идут тяжелые бои. Вчера-сегодня российские войска пытались прорваться и заходили уже в периметр завода”, — заявил Шмыгаль.

"Они умирают, нет лекарства": жена азовца рассказала о ситуации с защитниками Мариуполя

Украинским защитникам Мариуполя очень сложно. В первую очередь потому, что у них нет возможностей оказывать медицинскую помощь раненым бойцам. Кроме того, у родных украинских военных из Мариуполя нет с ними связи, и всю информацию они узнают из новостей. Об этом рассказала супруга одного из бойцов полка "Азов" Ярослава Иванцова.

Associated Press

В Кремле вроде бы передумали проводить парад 9 мая в Мариуполе

В России заявили, что якобы не будут проводить парад 9 мая в заблокированном оккупантами Мариуполе. По словам спикера российского диктатора Дмитрия Пескова, "праздничные мероприятия невозможны по понятным причинам".

Оккупанты расстреляли бойцов "Азова", которые должны были эвакуировать гражданских из "Азовстали" в Мариуполе

На территории завода "Азовсталь" в Мариуполе во время прекращения огня российские оккупанты из ПТРК подбили автомобиль, двигавшийся, чтобы эвакуировать гражданских. В результате один боец погиб, шестеро ранены. Об этом сообщил полк "Азов".

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Массово раздают "георгиевские ленты": в мэрии Мариуполя раскрыли планы оккупантов "победобесия" на 9 мая

Российские оккупанты, как ранее публично заявили об отказе от проведения парада в заблокированном Мариуполе, раздали людям георгиевские ленты и "привели в порядок" советские памятники. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Кремль решил повторить спектакль": Подоляк рассказал о планах Путина на 9 мая в Мариуполе

Кремль решил повторить "спектакль" 9 мая в заблокированном украинском Мариуполе спустя восемь лет после "парада пленных" в Донецке. Для этого, кроме военнопленных, планируют переодевать в форму гражданских. О планах главы страны-агрессорки Владимира Путина рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

"24 августа 2014 года в Донецке состоялся "парад пленных". Тогда 50 бойцов ВСУ провели по улицам города, забрасывая мусором. Через 8 лет Кремль решил повторить "спектакль" 9 мая в Мариуполе. Для этого, кроме военнопленных, планируют переодевать в форму гражданских", – написал он.

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"Фильтрационные процедуры начинаются уже внутри города" – советник мэра Мариуполя о жизни людей в оккупации

Российские оккупанты массово депортируют жителей Мариуполя на территорию РФ. Те люди, которые продолжают оставаться в осажденном захватчиками городе, испытывают бесчеловечные издевательства — оккупанты относятся к ним как к скоту.

У властей Мариуполя есть подтвержденные данные, что в российском поселке Врангеля, находящемся около Владивостока, в настоящее время находится около 300 мариупольцев, которых оккупанты незаконно вывезли. Связи с этими людьми нет, у них отсутствуют финансовые средства для существования, работы там тоже нет, только – физическая. Об этом рассказал советник городского головы Петр Андрющенко.

Напомним, украинский ведущий Андрей Бедняков рассказал о своем родном городе Мариуполь и признался, что не знает, уцелел ли его дом.

ВСУ взяли в плен 11 российских снайперов в Харьковской области - оперативные ночные новости по состоянию на 7 мая

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