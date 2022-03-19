Военные уничтожили еще один вражеский вертолет КА-52, их бронетехнику и личный состав

Военные уничтожили еще один вражеский вертолет КА-52, их бронетехнику и личный состав

Это уже второй за сутки сбитый хваленый вертолет врага.

В Запорожском направлении украинские военные уничтожили вертолет КА-52 и повредили еще один вражеский летательный аппарат.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ

Но это не все достижения украинцев. "Также ликвидировано около 60 российских оккупантов и несколько единиц бронетехники врага", — отметили в сообщении.

Напомним, что еще один "супералигатор" КА-52 сбит сегодня на Киевщине.

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