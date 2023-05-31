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Военные уничтожили РЭБ оккупантов, которое искало украинские беспилотники — видео

Военные уничтожили РЭБ оккупантов, которое искало украинские беспилотники — видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
464
Время на прочтение
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Военные уничтожили РЭБ оккупантов, которое искало украинские беспилотники — видео

ВСУ уничтожили РЭБ окупантов, который искал беспилотники. Фото: скриншот с видео.

Украинские воины уничтожили российский РЭС, который обнаруживал украинские дроны.

Военные Вооруженных сил Украины уничтожили российское средство электронной борьбы, которое обнаруживало наши беспилотные летательные аппараты.

Об этом сообщила пресс-служба 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского.

"Российский РЭБ (средство радиоэлектронной борьбы) нагло охотился за украинскими БПЛА. Но оказался слабаком! Прилетел дрон-разведчик 30-й ОМБр, нашел врага и указал координаты артиллерии, которая и поразила РЭБ", — говорится в сообщении.

Военные уничтожили российский РЭБ, который "охотился" на украинские дроны

Военные уничтожили российский РЭБ, который "охотился" на украинские дроны

Напомним, за прошедшие сутки ВСУ уничтожили 15 артиллерийских систем оккупантов и 32 БПЛА оперативно-тактического уровня.

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Дата публикации
Просмотры
464
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