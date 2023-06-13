Военные уничтожили российский "Солнцепок" на Запорожском направлении – эффектное видео

Бойцы аэроразведки обнаружили вражескую систему и скорректировали по ней огонь артиллерии.

Нацгвардейцы и ВСУ уничтожили вражескую систему ТОС-1А "Солнцепек", действовавшую на Запорожском направлении.

Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии Украины.

"Бойцы аэроразведки гаубического артиллерийского дивизиона 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" обнаружили вражеский ТОС-1А "Солнцепек" и скорректировали по нему огонь артиллерии 47-й отдельной механизированной бригады Магура. Успешные действия бойцов Нацгвардии и Вооруженных сил Украины привели к уничтожению тяжелой огнеметной системы залпового огня", — говорится в сообщении.

Напомним, ВСУ в течение 12 июня продвинулись на Бахмутском, Торецком и Бердянском направлениях фронта.

Нацгвардейцы и артиллеристы ВСУ уничтожили российский "Солнцепек"

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