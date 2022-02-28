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Военные уничтожили самолет врага, который вчера четырежды обстреливал поселок Сартана

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Военные уничтожили самолет врага, который вчера четырежды обстреливал поселок Сартана

Фото: Телеgram-канал Pravda Gerashchenko

Мариупольский городской совет сообщил хорошие надежды.

Украинские военные смогли уничтожить самолет врага, сбрасывающий бомбы на поселок Сартана и Левобережный район Мариуполя.

Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

«Наши уважаемые военные – Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия и полк «Азов» уничтожили вражеский самолет российских оккупантов, который вчера четыре раза обстреливал поселок Сартана и Левобережный район Мариуполя. Слава нашим защитникам! Слава нашим героям! Слава Украине!» – мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Напомним, что в результате обстрелов были уничтожены и повреждены жилые дома.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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