Военные уничтожили самолет врага, который вчера четырежды обстреливал поселок Сартана

Мариупольский городской совет сообщил хорошие надежды.

Украинские военные смогли уничтожить самолет врага, сбрасывающий бомбы на поселок Сартана и Левобережный район Мариуполя.

Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

«Наши уважаемые военные – Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия и полк «Азов» уничтожили вражеский самолет российских оккупантов, который вчера четыре раза обстреливал поселок Сартана и Левобережный район Мариуполя. Слава нашим защитникам! Слава нашим героям! Слава Украине!» – мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Напомним, что в результате обстрелов были уничтожены и повреждены жилые дома.