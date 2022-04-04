Военные уничтожили всего на 50 километрах Житомирской трассы бесчисленное количество вражеской техники

Но среди металлолома есть и то, что поедет теперь убивать врага.

Десятки единиц уничтоженной и брошенной бронетехники, тонны патронов и обмундирования, так российские воины, убегая от Киева, бросили все это прямо посреди дороги. Кое-где враг оставлял даже новейшую технику, у которой, как уверяют, нет аналогов в мире.

Об этом говорится в ТСН.

На отрезке 50 километров по Житомирской трассе из Киева в сторону Макарова не сосчитать количества заброшенного российского металлолома. Чего здесь только нет – новейшие российские бронеавтомобили "Тигр", зенитные установки "Шилка, БМП, и сожженные танки, танки и снова танки.

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35 километр, село Бузова, здесь весь лес перерыт — в таких норах враг скрывался от обстрелов и спал. Чуть ли не под каждым деревом сложены украденные сокровища. «Жили как бомжи, чтобы не было здесь никаких людей рядом и домов, передохли бы от голода и холода, столько украденных вещей, страна мародеров. Лотки с яйцами, сетки с картофелем, макароны, а вещи воровали безбожно, даже трусы воровали», — рассказывают бойцы об оккупантах.

Создается впечатление, враг не совсем понимал, куда он едет, ведь россияне везли с собой большие водовозки, будто в Украине пустыня и одновременно чудо-машины на гусеницах. Это новейший российский снего-болотоход повышенной проходимости «Алеут», который может превращаться, по словам российской пропаганды, в десантный отсек, медицинский блок или командный пункт, но украинские воины доказывают, что в металлолом он превращается еще легче.

«Джевелины», «Байракторы» и «Нлав» – так милые каждому украинцу слова, но на самом деле здесь под Киевом основную работу проделала все-таки артиллерия. Да, артиллеристы выкосили несколько гектаров хорошего соснового леса, но и пожгли вражескую технику.

36 километр – часть трассы непроездная. Все усеяно тоннами обжаренных снарядов.

«Здесь, возможно, сработали знаменитые «Байракторы», они четко выжгли целую колонну, да, здесь только грузовики, которые везли – сотни, если не тысячи снарядов. Все эти грузовики ехали в сторону Киева и все эти снаряды могли разорваться в нашей столице.

Дальше село Березовка, отсюда в столицу всего 40 километров. Именно здесь нашим вооруженным силам удалось подвести сверхмощную самоходную артиллерийскую установку врага. Такую же, но целую, тянут наши военные на ремонт в столицу. Это – 122 миллиметровая САУ "Акация".

Большинство боевых машин пехоты на трассе полностью сожжены, говорят, их уничтожила украинская авиация. А вот возле уцелевших суетятся пиротехники ГСЧС. Они осторожно вытаскивают сотни новеньких патронов. «Там очень много этого боекомплекта, сейчас мы его изымаем и планируем передать нашим бойцам ВСУ, так как его можно использовать, он полностью новый», — говорят спасатели.

Под Макаровым дорога вообще чернеет от сожженной техники. Именно здесь у россиян был мощный опорный пункт. 49 километр Житомирской трассы, здесь целая свалка подбитой вражеской техники. Сколько именно единиц вражеской техники уничтожено или повреждено на Житомирской трассе, не могут сказать даже военные. Ведь сама техника постоянно прибывает. Здесь, как и по всей Украине, трактористы помогают укомплектовывать вражеской техникой украинских воинов.

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