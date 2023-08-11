Военные устроили оккупантам "файер-шоу" в Луганской области и показали это на видео

Появилось видео, как украинские военные эпически уничтожили российскую БМП вместе с экипажем.

В Луганской области украинские защитники уничтожили российскую БМП-1 вместе с экипажем и 8 лицами десанта.

Об этом сообщили в СтратКоме ВСУ.

Отмечается, что сокрушительный удар дроном нанесли бойцы роты ударных беспилотных авиационных комплексов "АХИЛЛЕС".

"На Луганщине Рота ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) "АХИЛЛЕС" 92-й ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко уничтожила российскую БМП-1 вместе с экипажем и 8 лицами десанта. Удар нанесен с помощью ночного дрона со сбросом", - говорится в сообщении.

На видео видно, что после того, как БПЛА сбросил взрывчатку, произошел эпический взрыв.

Военные устроили оккупантам "фаер-шоу" на Луганщине: видео уничтожения российской БМП

Напомним, защитники 15-го мобильного пограничного отряда ранее показали видео, как обнаружили и уничтожили российский комплекс видеотепловизионного наблюдения "Муром-М".

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