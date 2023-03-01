Военные уточнили информацию об обнаруженном объекте в Киеве во время тревоги

Во время последней воздушной тревоги в Киеве и области 1 марта ПВО сбила БПЛА, а не шар, как сообщалось ранее.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии СМИ, а также заявили в КМВА.

"Уточнение данных. Причиной последней воздушной тревоги в Киеве был враждебный БПЛА, а не воздушный шар, как сообщалось ранее. Идентификацию объекта удалось осуществить после его поражения", – пояснили в КМВА.

Игнат сказал, что БПЛА сбили средствами ПВО, но его тип еще не установлен.

"Воздушный шар это что у нас такое? То же БПЛА. То есть, это воздушная цель такая же. Но я не говорю, что это шар, это БПЛА неустановленного типа. Вот шар — это тоже воздушная цель фактически. Она летит и имеет свою высоту, потоки ветра ее несут... Все эти данные учитываются и определяются вероятность, что это может быть, потому что цель отслеживается на радаре", — отметил Игнат.

Напомним, в ночь на 1 марта российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе, в ряде областей объявляли воздушную тревогу.

В Полтавской области работала ПВО.

Все дроны удалось сбить украинскому ПВО.

Утром 1 марта в Киевской области снова раздавалась воздушная тревога.