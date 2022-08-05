Военные в Донецкой области держат оборону и бьют врага, когда с неба постоянно прилетают снаряды

Безумные вражеские обстрелы на Донецком направлении, враг наносит мощные артиллерийские удары, но на массированное наступление пехотой не решается.

Россияне интенсивно обстреливают всю линию фронта на донецком направлении, говорится в ТСН.

После обстрела бойцы ожидают наступления вражеской пехоты, она появляется, но в виде небольших разведывательных групп, враг прощупывает украинскую оборону. Но ребята успешно отработали по этой разведке.

На этих позициях когда-то хозяйничали россияне, украинцы их отсюда выбили, подбили грузовик, до сих пор еще собирают разбросанные взрывом патроны, нашли запасной ствол для крупнокалиберного пулемета.

На этих позициях повсюду сожжена вражеская техника. Но действительно крупные трофеи в соседнем селе. Там всего три десятка домов, но враг упорно несколько месяцев пытается его захватить, там и оставил много своей бронетехники. «Все крыши снесло, половина домов разрушена, вот видите остатки стены», — показывают военные.

После недолгих колебаний разведчики решают организовать в деревню небольшой рейд. И действительно, большинство домов разбиты взрывами, за селом подбит вражеский БТР, за ним еще один и остатки русского солдата в украинской обуви. «Даже не отказываются у нас обувь воровать, су..», — говорят бойцы.

Чуть дальше – танк с оторванной башней. Наши бойцы повесили на него украинский флаг, это значит, небольшое село, из которого выехали почти все жители отныне под контролем Украины.

Но из села приходится срочно отходить, потому что враг снова начинает обстреливать его артиллерией. Но в наступление он сегодня на этом участке вряд ли пойдет, потому что ходил и оставил много своей техники на этих холмах.

У врага действительно много артиллерии и, кажется, неограниченное количество снарядов. Но бойцам этого подразделения некуда отступать, среди них многие жители временно оккупированного Мариуполя. Они не хотят не отступать, а хотят вернуться к себе домой.

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