Военные в Израиле столкнулись с нехваткой амуниции и проблемами с логистикой — СМИ

Военные в Израиле столкнулись с нехваткой амуниции и проблемами с логистикой.

Об этом в "Обзоре от BILD" рассказал главный редактор израильского информационного портала "Детали" Эмиль Шлеймович.

"Мы видим недостаток как предметов, так и логистики для резервистов. О недостатке предметов личной гигиены или теплых вещей можно не говорить, потому что никто не держит состав, рассчитанный на моментальный призыв 300 тысяч человек. А сейчас могут увеличить до 360 тысяч. Это понятно", – рассказал Эмиль Шлеймович.

Журналист также дополнил, что оборудование и амуниция неисправна и стара. И это со временем будет расследоваться.

"Но то, что определенная часть оборудования и амуниции неисправна, слишком стара и другое — это вызывает вопрос и тоже будет расследоваться потом. Правда, из Армии обороны Израиля уже подтвердили, что у них достаточно амуниции. Вопрос, возможно, в недостаточной логистике, чтобы это все доставить", — подчеркнул Эмиль Шлеймович.

Напомним, что в ГУР объяснили, какое оружие Россия пытается передать ХАМАСу, чтобы "подставить" Украину.

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