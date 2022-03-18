Военные в Киевской области из-за некомпетентности россиян даже считают, что неудобно с такими воевать

Строковиков РФ бросают в бой, а те идут сдаваться, чтобы не погибнуть.

Артиллерийская канонада не стихает на Северной Киевщине. Прорыв на столицу, который еще на днях пытался совершить враг, завершился поражением оккупантов. С тех пор разбитая колонна техники никак не может собраться вместе, ее продолжают выжигать наши армейцы. А россияне, чтобы хоть как-то прикрыть своих и отвести огонь Вооруженных Сил, бьют по мирным селам.

Об этом говорится в ТСН.

На Северной Киевщине залпы вражеской артиллерии не стихают ни днем, ни ночью. Ее последствия видны на горизонте, снова пылают частные дома.

Это не подготовка к штурму, говорят армейцы. А просто стрельба наугад вне себя от неспособности прорваться на Киев. Воевать россияне пришли, но на самом деле этого не умеют, говорит боец с позывным Фестиваль. Именно он на днях первым увидел вражеских диверсантов, лесом пытавшихся пройти на позиции. «Дураки, просто дураки. Луна светит, а они идут с фонариками. Местности не знают, прощупывают», – говорит военный.

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И хотя под рукой у Фестиваля имеется крупнокалибреный пулемет, усмирил оккупантов без потери ценных патронов. Говорит, бережет их для техники, если та вдруг пойдет этими лесами. «Дети, это не асы, действительно, даже неудобно против таких воевать», — говорит боец.

Кремль обрекает на верную смерть срочников, только недавно достигших совершеннолетия. Доказательство этому – новая партия пленных. Двум из них едва исполнилось 20 лет. Чтобы не погибнуть, решили сдаться в плен и сами пришли к армейцам. Таких все больше, говорят наши бойцы.

"Местные рассказывают, что дали телефон, чтобы позвонить близким. Те звонят по телефону, рыдают, родители говорят, что им уже компенсацию за них принесли, что его уже нет, убили. И все. «Куда нам теперь?» – рассказывают военные.

На севере Киевской области не стихает артиллерийская канонада

Огромную колонну техники наши армейцы здесь разбили несколько дней назад. Собраться вкупе оккупанты не могут до сих пор. Ведь то, что от нее осталось, выжигают огнем. В том герце боец с позывным Бизон получил осколочные ранения, но до медиков дошел сам, еще и вытащил из-под огня трех побратимов. И сейчас снова рвется в бой. «Очень хорошо себя чувствую, очень хочу это завершить. Ведь очень много женщин гибнет и детей. За душу берет. Хочется со всем коллективом дойти до точки и уничтожить все это вражеское нашествие», — говорит боец.

Пока же нашествие удалось оттеснить. Поэтому армейцы в это время укрепляются в перерывах между артиллерийскими атаками. Большинство бойцов родом из Киевщины знают здесь каждый уголок. Так что будут защищать свой дом еще смелее, есть ради кого.

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