Военные в прямом эфире показали ситуацию в Бахмуте и попросили беспилотников (видео)

Украинские военные в Бахмуте просят у Минобороны Украины беспилотники Mavic 3, которые сегодня выполняют функции и разведывательных, и ударных БПЛА.

ВСУ рассказали о ситуации в Бахмуте Донецкой области. По их словам, обстановка в городе очень сложная, ВСУ делают все возможное, чтобы отразить вражеские атаки.

Видео-обращение ВСУ появилось у ТикТок.

"За двое последних суток просто массы пехоты, артиллерийского огня. Мордор лезет, пытается прорвать наши позиции. На некоторых направлениях на 50-100 метров им удалось продвинуться. Видимо, очень много БК подвезли. Продолжаются постоянные атаки. Линия обороны держится в таких сверхчеловеческих условиях, город стоит", — подчеркнули военные.

Они добавили, что ВСУ делают все возможное и невозможное для того, чтобы удержать город, но для этого ВСУ нужна помощь. В частности, речь идет о беспилотниках Mavic 3. По словам защитников, они выполняют функции разведывательных и ударных БПЛА и играют одну из самых главных ролей.

Их для ВСУ поставляют преимущественно волонтеры, однако военные призывают сделать все, чтобы централизованно закупать эти БПЛА для украинских военных пока ВСУ получат более современные и мощные дроны.

Кроме того, воины рассказали, что, несмотря на обещания России прекратить огонь на рождественские праздники, оккупанты стреляют по-прежнему на всю мощь. Россияне пытаются атаковать, но, по словам военных, у них ничего не выходит.

Напомним, 5 января, в Донецкой области украинские силы противовоздушной обороны "приземлили" российский самолет. Он упал в одном из сел.

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