Военные ВСУ истощают противника, сбивая его наступление – Арестович о ситуации на передовой

Сейчас стоит задача нанести больше потерь врагу — в технике и живой силе, отметил советник руководителя ОП.
Сейчас новостные ленты часто заполнены страшными наступлениями противника. Но это совсем не те наступления, что пугали еще месяц или два назад.
Украинская армия стабилизировала фронт и, исходя из возможностей, уничтожает врага.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.
"Количество заявлений о реальной передаче нам оружия увеличивает эти возможности в ближайшее время. Даже когда наши войска тактически отступают, это не означает предательства или проигрыша", — отметил он.
По словам Арестовича, сейчас стоит задача нанести больше потерь врагу. В технике и живой силе.
"А это осуществляется и во время наступательных действий, и во время обороны, и когда мы оставляем позиции. Наши военные истощают противника, сбивая его наступление", — объяснил советник руководителя ОП.
Напомним, сегодня, 1 июня, Вооруженные силы Украины показали, как уничтожают колонну техники российских оккупантов. Украинские защитники заметили в одной из зон боевых действий российскую технику и успешно ликвидировали.
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