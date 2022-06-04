Военные ВСУ наносят урон российским оккупантам по всем направлениям, где продолжаются активные бои — Генштаб

Российские захватчики, чтобы хоть как-то оправдать разрушение гражданских объектов на территории Украины, продолжают информационные вбросы о расположении военных подразделений в школах, больницах и церквях.
Украинские защитники наносят урон российским оккупантам по всем направлениям, где продолжаются активные боевые действия.
Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке 4 июня.
"Российские оккупанты, чтобы хоть как-то оправдать разрушение гражданских объектов на территории Украины, продолжают информационные вбросы о расположении военных подразделений в школах, больницах и церквях", — говорится в сводке.
Напомним, на Харьковском направлении враг пытается удержать занимаемые рубежи и не допустить продвижения подразделений Сил обороны. Идет систематическое огневое влияние на позиции украинских войск.
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