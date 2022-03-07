Военные ВСУ отбили аэропорт Николаева и идут в лес искать растерянных оккупантов - видео

Ким назвал оккупантов "маленькими, растерянными ежами".

Украинские военные днем 7 марта отбили у оккупантов Николаевский аэропорт.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

"Аэропорт наш. Выбили. Устраиваемся там поудобнее. Самолеты, правда, сейчас улететь не могут, но аэропорт наш. Это нужная точка. Сейчас мы их соберем по окрестностям, по лесам, которые поразбегались, придем в чувство. С других направлений тоже отбились. Там они с меньшими силами будут заходить. Растерянные, маленькие ежики. Бегают здесь по кустам, не знают, что делать. Сейчас мы всех найдем", — сообщил он.

Напомним, ранее глава Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал, что украинские военные заставляют агрессора отступать и героически наносят сокрушительные удары оккупантам.

Читайте также: