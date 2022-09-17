Подразделения Сил обороны уничтожили более 180 оккупантов в Херсоне - Генштаб

Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по пункту управления противника и составу боеприпасов.
За текущие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки врага в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Первомайское, Николаевка Вторая и Новомихайловка.
Подтверждено уничтожение более 180 оккупантов в Херсоне.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 17 сентября.
"Удар был нанесен 10 сентября по зданию ООО "Алкосервис", где размещался личный состав и военная техника противника. Подразделения Росгвардии и ФСБ пять дней разбирали завалы и доставали тела погибших, пытаясь скрыть потери", — говорится в сводке.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения живой силы и техники противника и трем позициям зенитных ракетных комплексов.
Потери неприятеля уточняются.
Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили один вражеский БПЛА.
Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по пункту управления противника и составу боеприпасов.
Напомним, в районе Каховской ГЭС захватчики затопили 9 вагонов для построения переправы, оккупанты готовят пути отступления.
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