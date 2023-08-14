Военные ВСУ рассказали Зеленскому о нуждах и проблемах на фронте: как отреагировал президент

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 14 августа, побывал в Донецкой области и встретился с военными, воюющими на передовой. Украинские защитники рассказали президенту о проблемах на фронте и он пообещал их решить.

Об этом Зеленский сказал 14 августа во время обращения к украинцам.

Президент отметил, что он откровенно пообщался с воинами на позициях о наших наступательных действиях, о поставках в войска, о возможностях командиров, о том, каковы сейчас эти возможности и какими они должны быть.

"Оружие и дефицитные снаряды. Ремонт техники. Острый вопрос - транспорт для эвакуации раненых и время эвакуации. Беспилотники - то, что применяет враг: "ланцеты", "орланы". И то, что нужно нашим воинам: от "Мавиков" до каждой другой системы беспилотников. Очевидно, что украинское производство беспилотников - "Лелек", "Фурий" и т.д., - а также поставки от партнеров, все формы импорта - должны расти, и это одна из наиболее весомых задач", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что должностные лица системы обороны должны понимать потребности в БПЛА на передовой, потому что того, что делается сейчас, недостаточно.

"Очень важно, чтобы все чиновники в системе обороны воспринимали эту задачу именно так, как о нем говорят на передовой. Беспилотники – это расходный материал, их должно быть столько, сколько нужно – именно нашим воинам нужно, – чтобы спасать жизнь и обеспечивать результат в боя. Есть что делать в этой сфере, и рано говорить, что якобы делается достаточно", — подчеркнул президент.

Также президент поблагодарил США за новый оборонный пакет.

Зеленский выслушал военных и сделал выводы – откровенно о тыловых городах и нуждах фронта

Напомним, среди проблемы военных Зеленский также назвал некачественную работу ВЛК.

Также президент призвал жителей тыловых городов помогать ВСУ, а не развлекаться во время войны в барах и клубах.

Читайте также: