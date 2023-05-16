Военные ВСУ с помощью дронов "Пегас" уничтожили вражеские установки "Змей Горыныч" под Бахмутом: видео

Оккупанты использовали установки для разминирования поля для наступления и разрушения укрытий украинских бойцов.

Под Бахмутом украинские бойцы с помощью дронов "Пегас" уничтожили две российские установки для разминирования "Змей Горыныч".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook и опубликовал соответствующее видео.

На видео видна работа Армии дронов 59 ОМБР имени Якова Гандзюка и мощных беспилотников-камикадзе "Пегас" в пригороде Бахмута.

"Результат – уничтожение двух вражеских установок для разминирования УР-83П, так называемых "Змей Горыныч". А еще – 1300 кг тротила", — написал он.

Оккупанты использовали установки для разминирования поля для наступления и разрушения укрытий украинских военных.

"Теперь "Змей Горыныч" — это кучка мусора", — подытожил Федоров.

Под Бахмутом военные ВСУ с дронов "Пегас" уничтожили вражеские установки "Змей Горыныч"

Напомним, генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявлял, что продвижение ВСУ на Бахмутском направлении – это первый успех наступательных действий в проведении операции по обороне Бахмута Донецкой области.

Читайте также: