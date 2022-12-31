Военные ВСУ ударили по ряду районов сосредоточения россиян и поразили важный объект — Генштаб

Угроза вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

Силы обороны Украины за сутки поразили восемь районов сосредоточения российских оккупантов.

Также поражен вражеский пункт управления.

Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке 31 декабря.

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"Украинская авиация нанесла шесть ударов по районам сосредоточения захватчиков и один удар по позициям зенитно-ракетных комплексов противника, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы и военной техники и пункт управления захватчиков", — говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что враг не прекращает ведение наступательных действий на Лиманском и Бахмутском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском.

В сводке отмечается, что угроза вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что 31 декабря кафиры выпустили по Украине более 20 крылатых ракет. ПВО ликвидировало 12 из них.

В результате российской атаки на гражданские объекты Киева один человек погиб, 20 — пострадали. Госпитализировали 14 пострадавших, шестерым – медики оказали помощь на месте.

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