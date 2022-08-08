Военные ВСУ удерживают Соледар, который уже почти полностью разрушили враги

Тяжелые бои под Соледаром – враг активно применяет авиацию, выпускает по украинским позициям тысячи снарядов, минометных мин, город уже полууничтожен, но под полным контролем вооруженных сил Украины.

Наши войска на направлении под Соледаром, как ни пытаются убедить российские пропагандисты, не отступают ни на шаг, говорится в ТСН.

Кажется, что здесь самый ад – густой дым, по сторонам дороги догорают дома, гаражи, их никто не гасит, уже никому. Разрушена и шахта, на которой столько лет добывали знаменитую артемовскую соль, разбиты все админздания.

Соледар полуразрушен, но город под контролем вооруженных сил Украины, и вообще под контролем Украины и Пески и Авдеевка, нашим военным тяжело, но они держатся.

Едва ли не самая сложившаяся ситуация на заводе, который выпускает стройматериалы из гипса, оно на окраине Соледара. Именно эти цеха враг постоянно бомбит авиацией. На заводе догорает продукция на миллионы гривен, сожженное оборудование. Так у врага достаточно авиации – работают и истребители и вертолеты, но бойцы справляются с ними. «Неприцельно, потому что они боятся подлететь поближе, просто как-то, куда не будут выпустить и убежать», — рассказывают военные.

Эти бойцы убеждены, несмотря на такие ужасные обстрелы Соледарь они удержат, но враг город таки уничтожит. Тактика у него такая, разрушить, сжечь все, до чего только может дотянуться своими пушками.

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