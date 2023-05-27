Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Военные ВСУ уничтожили в Бахмуте российский "Град" с помощью беспилотников: видео

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
1315
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Военные ВСУ уничтожили в Бахмуте российский "Град" с помощью беспилотников: видео

У россиян — минус один "Град" в окрестностях Бахмута

Это результат эффективной работы спецназовцев двумя мощными беспилотниками-камикадзе "Пегас".

В окрестностях Бахмута украинские военные уничтожили реактивную систему залпового огня россиян "Град" с помощью беспилотников от Армии дронов.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров в Telegram.

"У россиян — минус один "Град" в окрестностях Бахмута. Это результат эффективной работы спецназовцев двумя мощными беспилотниками-камикадзе "Пегас" от Армии дронов", — написал он.

По словам Федорова, обстреляв позиции украинских военных, россияне пытались быстро сбежать с места преступления и спрятаться, но это сложно сделать, когда работают беспилотники "Пегасы".

"Одна "птичка" попаданием в ходовую часть остановила "Град", другая — окончательно добила", — заявил он.

Как отметил Федоров, благодаря помощи проекта "Армия дронов" в скором времени таких беспилотников будет еще больше. Также он призвал донатить через UNITED24 или на главном экране "Дії".

Воины ВСУ уничтожили в Бахмуте российский "Град" с помощью беспилотников

Воины ВСУ уничтожили в Бахмуте российский "Град" с помощью беспилотников

Напомним, по состоянию на 27 мая украинские военные контролируют окрестности Бахмута Донецкой области — в юго-западной части в районе "Літак".

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1315
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация