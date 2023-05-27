Военные ВСУ уничтожили в Бахмуте российский "Град" с помощью беспилотников: видео

Это результат эффективной работы спецназовцев двумя мощными беспилотниками-камикадзе "Пегас".
В окрестностях Бахмута украинские военные уничтожили реактивную систему залпового огня россиян "Град" с помощью беспилотников от Армии дронов.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров в Telegram.
"У россиян — минус один "Град" в окрестностях Бахмута. Это результат эффективной работы спецназовцев двумя мощными беспилотниками-камикадзе "Пегас" от Армии дронов", — написал он.
По словам Федорова, обстреляв позиции украинских военных, россияне пытались быстро сбежать с места преступления и спрятаться, но это сложно сделать, когда работают беспилотники "Пегасы".
"Одна "птичка" попаданием в ходовую часть остановила "Град", другая — окончательно добила", — заявил он.
Как отметил Федоров, благодаря помощи проекта "Армия дронов" в скором времени таких беспилотников будет еще больше. Также он призвал донатить через UNITED24 или на главном экране "Дії".
Напомним, по состоянию на 27 мая украинские военные контролируют окрестности Бахмута Донецкой области — в юго-западной части в районе "Літак".
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