Военные ВСУ уничтожили в Бахмуте российский "Град" с помощью беспилотников: видео

В окрестностях Бахмута украинские военные уничтожили реактивную систему залпового огня россиян "Град" с помощью беспилотников от Армии дронов.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров в Telegram.

"У россиян — минус один "Град" в окрестностях Бахмута. Это результат эффективной работы спецназовцев двумя мощными беспилотниками-камикадзе "Пегас" от Армии дронов", — написал он.

По словам Федорова, обстреляв позиции украинских военных, россияне пытались быстро сбежать с места преступления и спрятаться, но это сложно сделать, когда работают беспилотники "Пегасы".

"Одна "птичка" попаданием в ходовую часть остановила "Град", другая — окончательно добила", — заявил он.

Как отметил Федоров, благодаря помощи проекта "Армия дронов" в скором времени таких беспилотников будет еще больше. Также он призвал донатить через UNITED24 или на главном экране "Дії".

Воины ВСУ уничтожили в Бахмуте российский "Град" с помощью беспилотников

Напомним, по состоянию на 27 мая украинские военные контролируют окрестности Бахмута Донецкой области — в юго-западной части в районе "Літак".

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