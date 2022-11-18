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Военные ВСУ за сутки поразили 13 районов сосредоточения живой силы оккупантов - Генштаб

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Военные ВСУ за сутки поразили 13 районов сосредоточения живой силы оккупантов - Генштаб

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Зафиксировано перемещение отдельных подразделений оккупационных войск из Херсонского направления в Новоайдар Луганской области.

В течение суток враг нанес пять ракетных ударов и совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины 18 ноября.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

  • на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Ветеринарное, Глубокое, Дворична, Огурцово, Осиново, Старица, Хатнее и Фиголовка Харьковской области;
  • на Купянском и Лиманском направлениях – из артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Берестово, Кисловка, Котляровка, Крахмальное, Песчаное и Табаевка Харьковской области, Грековка, Макеевка, Невское, Новоселовское, Площадка и Стельмаховка в Луганской и Колодязи и Торское Донецкой области;
  • на Бахмутском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Клищиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Опытное, Майорск, Раздоловка, Соледар, Яковлевка и Спирное на Донетчине;
  • на Авдеевском направлении – из всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Водяное, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Нью-Йорк и Первомайское Донецкой области;
  • на Новопавловском направлении – из разнокалиберной артиллерии, по районам Богоявленки, Нескучного, Времовки, Угледара и Новополя в Донецкой области;
  • на Запорожском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Гуляйпольское, Железнодорожное, Орехов, Щербаки и Павловка Запорожской области и Пречистовка – Донецкой;
  • на Криворожском направлении – из артиллерии, в районе населенного пункта Милово Херсонской области.

На Херсонском направлении минометным и артиллерийским обстрелам, в частности, подверглись районы населенных пунктов Антоновка, Белозерка, Николаевка, Одрадокаменка и Чернобаевка Херсонской области.

Подтверждены потери противника в Херсонской области за предыдущие дни. Так, в городе Скадовск в результате поражения района сосредоточения оккупантов потери личного состава составили около 50 человек погибшими. А в городе Чаплинка подтверждается уничтожение боеприпасов.

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По имеющейся информации, в Новоайдаре на Луганщине зафиксировано перемещение отдельных подразделений российских оккупационных войск с Херсонского направления.

С целью наращивания инженерного оборудования оборонных рубежей в районе Михайловки на временно занятой территории Запорожской области для изготовления защитных конструкций оккупанты планируют использование мощностей предприятий в Пришибе Запорожской области.

Украинская авиация в течение суток нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны за текущие сутки поразили два пункта управления, девять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два состава боеприпасов и железнодорожный мост.

Напомним, Бахмутское и Авдеевское направления остаются одними из самых трудных, где ведутся боевые действия.

По словам советника ОП Алексея Арестовича, особенно тяжело украинским защитникам возле  Угледара и Павловки и на линии Бахмут-Соледар.

Президент Зеленский назвал Донбасс "эпицентром крупнейшего безумия РФ".

Потери врага за 18 ноября

Потери врага за 18 ноября

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Дата публикации
Просмотры
1186
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