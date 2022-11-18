Военные ВСУ за сутки поразили 13 районов сосредоточения живой силы оккупантов - Генштаб

Зафиксировано перемещение отдельных подразделений оккупационных войск из Херсонского направления в Новоайдар Луганской области.
В течение суток враг нанес пять ракетных ударов и совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины 18 ноября.
На других направлениях враг осуществлял обстрелы:
- на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Ветеринарное, Глубокое, Дворична, Огурцово, Осиново, Старица, Хатнее и Фиголовка Харьковской области;
- на Купянском и Лиманском направлениях – из артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Берестово, Кисловка, Котляровка, Крахмальное, Песчаное и Табаевка Харьковской области, Грековка, Макеевка, Невское, Новоселовское, Площадка и Стельмаховка в Луганской и Колодязи и Торское Донецкой области;
- на Бахмутском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Клищиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Опытное, Майорск, Раздоловка, Соледар, Яковлевка и Спирное на Донетчине;
- на Авдеевском направлении – из всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Водяное, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Нью-Йорк и Первомайское Донецкой области;
- на Новопавловском направлении – из разнокалиберной артиллерии, по районам Богоявленки, Нескучного, Времовки, Угледара и Новополя в Донецкой области;
- на Запорожском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Гуляйпольское, Железнодорожное, Орехов, Щербаки и Павловка Запорожской области и Пречистовка – Донецкой;
- на Криворожском направлении – из артиллерии, в районе населенного пункта Милово Херсонской области.
На Херсонском направлении минометным и артиллерийским обстрелам, в частности, подверглись районы населенных пунктов Антоновка, Белозерка, Николаевка, Одрадокаменка и Чернобаевка Херсонской области.
Подтверждены потери противника в Херсонской области за предыдущие дни. Так, в городе Скадовск в результате поражения района сосредоточения оккупантов потери личного состава составили около 50 человек погибшими. А в городе Чаплинка подтверждается уничтожение боеприпасов.
По имеющейся информации, в Новоайдаре на Луганщине зафиксировано перемещение отдельных подразделений российских оккупационных войск с Херсонского направления.
С целью наращивания инженерного оборудования оборонных рубежей в районе Михайловки на временно занятой территории Запорожской области для изготовления защитных конструкций оккупанты планируют использование мощностей предприятий в Пришибе Запорожской области.
Украинская авиация в течение суток нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны за текущие сутки поразили два пункта управления, девять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два состава боеприпасов и железнодорожный мост.
Напомним, Бахмутское и Авдеевское направления остаются одними из самых трудных, где ведутся боевые действия.
По словам советника ОП Алексея Арестовича, особенно тяжело украинским защитникам возле Угледара и Павловки и на линии Бахмут-Соледар.
Президент Зеленский назвал Донбасс "эпицентром крупнейшего безумия РФ".
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