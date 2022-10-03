Военные ВСУ захватили редкий экземпляр вражеской техники – машину "Тигр"

В зависимости от предназначения в машине могут быть установлены те или иные комплексы управления и связи.

Украинские военные захватили редкий экземпляр вражеской техники – командно-штабную машину (КШМ) "Тигр", предназначенную для организации связи командира с высшим руководством и подчиненными подразделениями как на стоянке, так и во время движения.

Об этом сообщило оперативное командование "Юг".

Отмечается, что броня "Тигра" способна защитить экипаж и аппаратуру КШМ от осколков артиллерийских снарядов и шаров основной массы образцов стрелкового оружия. Объем бронированного корпуса этой КШМ разделен на два отсека – управление и командный.

Как утверждают разработчики, бронированный корпус КШМ обеспечивает баллистическую защиту экипажа, боевого расчета и оборудования машины по 5-му классу российского государственного стандарта 50963-96 (3 уровень по стандарту STANAG 4569). В бортовых и кормовых окнах машины хранятся бойницы для ведения огня из личного оружия.

Напомним, спецназовцы уничтожили вражеский вертолет Ка-52 на Запорожском направлении (видео).

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