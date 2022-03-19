Военные взорвали железнодорожный мост у границы с РФ, чтобы русским не подвозили провизию

Военные взорвали железнодорожный мост у границы с РФ, чтобы русским не подвозили провизию

Россияне планируют использовать его для пополнения запасов своих войск

Главное управление разведки совместно с бойцами «Азова» провели спецоперацию вблизи границы с РФ, чтобы остановить поставку оккупантам и взорвали железнодорожный мост.

Соответствующее видео появилось в Сети.

На нем зафиксированы профессиональные действия бойцов, с помощью взрывчатки сделавших пути непригодными для пересечения.

"В стратегических целях был взорван железнодорожный мост, которым оккупанты хотели наладить поставки своим подразделениям боекомплектом и провизией", — отмечено в сообщении.

Украинские бойцы уничтожили железнодорожное сообщение с Россией

Ранее Алексей Арестович призвал украинцев устроить оккупанту "рельсовую войну", уничтожив железнодорожную инфраструктуру, ведущую с оккупированных территорий на подконтрольную властям часть Украины.

Напомним, что сегодня стало известно, что Россия больше не сможет поставлять в Украину через белорусскую железную дорогу свою технику и провизию, ведь железнодорожного сообщения между Беларусью и Украиной больше нет. Над этим поработали честные белорусские железнодорожники, сообщил глава правления Украинской железной дороги Александр Камишин.

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