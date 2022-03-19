Военные взорвали железнодорожный мост у границы с РФ, чтобы русским не подвозили провизию

Россияне планируют использовать его для пополнения запасов своих войск
Главное управление разведки совместно с бойцами «Азова» провели спецоперацию вблизи границы с РФ, чтобы остановить поставку оккупантам и взорвали железнодорожный мост.
Соответствующее видео появилось в Сети.
На нем зафиксированы профессиональные действия бойцов, с помощью взрывчатки сделавших пути непригодными для пересечения.
"В стратегических целях был взорван железнодорожный мост, которым оккупанты хотели наладить поставки своим подразделениям боекомплектом и провизией", — отмечено в сообщении.
Ранее Алексей Арестович призвал украинцев устроить оккупанту "рельсовую войну", уничтожив железнодорожную инфраструктуру, ведущую с оккупированных территорий на подконтрольную властям часть Украины.
Напомним, что сегодня стало известно, что Россия больше не сможет поставлять в Украину через белорусскую железную дорогу свою технику и провизию, ведь железнодорожного сообщения между Беларусью и Украиной больше нет. Над этим поработали честные белорусские железнодорожники, сообщил глава правления Украинской железной дороги Александр Камишин.
Читайте также:
Российские оккупанты не пустили гуманитарный груз на Херсонщину — люди остались без детского питания и инсулина
Украинцев предупредили, что враг минует населенные пункты: что делать, если вы обнаружили подозрительный предмет
США подтвердили, что Россия запустила по Украине гиперзвуковые ракеты и назвали главные задачи авиаударов