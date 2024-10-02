Военные заявили о рекордном разгроме армии РФ: что известно

Украинские военные ликвидировали рекордное количество российских оккупантов при попытке врага контратаковать в Волчанске на Харьковщине.

Об этом в эфире "Апостроф TV " сообщил спикер ОТУ "Харьков" Виталий Саранцев.

По его словам, ситуация в Харьковском направлении остается сложной. Россияне активизировали наступательные операции в районе Волчанска. Впрочем, 30 сентября во время контрнаступления РФ в городе россияне привлекли 20 единиц техники и более 100 человек личного состава.

"Техника была уничтожена или повреждена. Так же очень ощутимые потери были нанесены в живой силе противника. Сегодня он также продолжает штурмовые действия, но уменьшает интенсивностью и продолжает наступательные действия как в самом Волчанске, так и в близлежащих населенных пунктах", — подчеркнул он.

Такое большое количество российских оккупантов во время одного штурма на Волчанском направлении было уничтожено чуть ли не впервые. Случилось это ударом артиллерией и FPV-дронами.

"По крайней мере, за мое пребывание здесь впервые число погибших с вражеской стороны превысило число раненых. То есть это говорит о том, что огненное впечатление было очень мощным, противник даже не успел эвакуировать раненых. То есть эти люди были обречены. Все они погибли. Более 135 оккупантов вчера убиты". именно на подступах к агрегатному заводу, куда они пытались продвинуться на технике под прикрытием тяжелой бронированной техники», — рассказал Саранцев.

Также он подчеркнул, что у "противника просто не было никакого шанса".

Напомним, Генштаб сообщил о потерях РФ по состоянию на 2 октября 2024 года. Итак, начала войны ВСУ уничтожили 655 560 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1130 военных. Данные уточняются.

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