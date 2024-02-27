Военные заявляют об очень сложной ситуации под Авдеевкой: детали

Силы обороны не только сидят в обороне.

Сейчас ситуация под Авдеевкой в Донецкой области очень сложная. Активные наступательные действия оккупанты РФ совершают круглосуточно.

Об этом сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.

"Основное направление, где оккупанты давят сейчас — линия населенных пунктов Бердичи-Орловка, также очень активные бои в районе Красногоровки. Враг пытается закрепиться на захваченных территориях огромным количеством пехоты", — подчеркнул военный.

В свою очередь, говорит Жорин, украинские защитники "не только сидят в обороне, а реализуют контратакующие меры".

Напомним, аналитики DeepState информируют, что оккупанты захватили еще две деревни к западу от Авдеевки. Вслед за Ласточкиным враг оккупировал поселки Степное и Северное.

Кроме того, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявляет, что оккупанты в районе Авдеевки продолжают продвижение с целью создания вокруг города буферной зоны безопасности. Военные РФ пользуются дефицитом боеприпасов ВСУ.

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