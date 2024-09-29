Военные жалуются на провальную оборону вблизи двух городов в Донецкой области — DeepState

Украинские военные жалуются на некачественные фортификационные постройки возле Горняка и Покровска Донецкой области. За эту оборону отвечала военно-гражданская администрация (ВГА).

Об этом сообщает аналитический проект DeepState, прикрепив фото к сообщению, которыми поделились военные.

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"Недавно мы отмечали, что кацапы начали интенсивно обстреливать город, готовясь к его штурму. И когда он начнется, то врага встретят именно эти ИФС. Поэтому вся судьба отражения давления противника в первую очередь на плечах пилотов со сбросами и FPV-дронами", — говорится в сообщении.

Как отмечают военные, подобную картину можно увидеть почти по всему Покровскому району.

"Отдельно можно обратить внимание на колючую проволоку "егоза" в противотанковом рву, который скорее всего предназначен бороться с пехотой, которая очень часто бегает в них как дома. Проанализировав спутниковые снимки, можно увидеть попытки построить ИФС, даже присутствующие взводно-опорные пункты. Но их качество оставляет желать лучшего и долго на таких позициях оборону не удержишь. А есть и позиции, к которым подошли взвешенно, но там просто некому стоять", — добавили аналитики.

В DeepState напомнили, что еще в мае Верховная Рада создала ВСК, занимающуюся вопросами фортификаций. Эта проблема получила огласку с Харьковщины.

Напомним, по информации военных экспертов, Угледар Донецкой области зажат, враг пытается прорваться в город.

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