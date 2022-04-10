Военные ждут новой попытки прорыва на Киев из Гомеля и готовы уже встречать врага

А местные из Мощуна разбирают завалы после россиян.

КАМАЗы, уралы с живой силой и десятки единиц вражеской артиллерии. Враг накапливает силы в белорусском Гомеле – фиксирует украинская разведка. Хотя прямые атаки на столицу пока на паузе, а в самом городе даже убавилось блокпостов, вооруженные силы укрепляют линию обороны. И не исключают повторных попыток россиян зайти через северную границу.

Об этом говорится в ТСН.

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На пепелище своего дома Александр уже несколько часов ищет останки своей жены. Мужчину до сих пор трясет от пережитого, поэтому просит не показывать его лицо. Сожалеет, что как должное похоронить жену так и не смог. Женщина до войны тяжело заболела. А неделя под огнем оккупанта стала последней в ее жизни. Она умерла в собственной спальне дома, которое семья строила всю свою жизнь. Но похоронить ее муж не успел – в дом прилетел снаряд. А после того, мужчину эвакуировали. «В тот день, при эвакуации она с утра еще воду пила. А потом ее не стало», – вспоминает мужчина.

Каждый дом в Мощуне либо разрушен, либо поврежден. Где была церковь, теперь – пожарище. От нее остались разве что колокола.

Их еще слышала Светлана, когда вертолеты россиян кружились над ее домом. Как пытались окружить аэропорт в Гостомеле, оккупанты женщина видела из окна собственной кухни и сняла эти кадры. А потом в это окно прилетело. Сегодня впервые за месяц женщина вернулась в то, что осталась от дома. С порога поняла, что в нем жили русские. «Пайки повсюду здесь. Везде в ящиках, везде открываешь и эти консервы», – говорит женщина.

От некогда уютного жилья осталась помойка. Все разграблено. То, что не смогли унести с собой – разбили. Там, где ели, там и опорожнялись. Не гнушались это делать даже в ванную. Семья строила этот дом 10 лет. Вкладывала все, что имела, чтобы детям было уютно. Теперь разгребают свалку. «Мне кажется они все это специально делали из-за того, что мы лучше живем, чем они», — рассуждает она.

Что происходит в освобожденных поселках Северной Киевщины

Таковы истории в Мощуне на каждом шагу. Маленький поселок на северной Киевщине стал стратегическим – на горизонте аэропорт Антонов в Гостомеле. Он по замыслу россиян должен был стать плацдармом для высадки десанта в столицу.

Украинские войска оттеснили врага и успели обустроить надежную линию обороны. Потому что разведка донесла – в белорусском Гомеле уже снова собираются войска. По меньшей мере, восемь тактических групп россиян. А еще зафиксировали большое перемещение техники и артиллерии. Армейцы уверены – враг после первого поражения сменит тактику, однако встретить его готовы.

«Мы уверены, что они будут заходить еще раз. Все, какие у них были нормальные контрактники. Мы их отбили. Там уже некому воевать», – говорят бойцы.

Никита уверен, что именно его миссия выгнать россиян за границу. Ибо настоящее лицо врага он увидел еще в 2014 году в Крыму. И теперь незадолго до вторжения подписал контракт с вооруженными силами. Его родители – россияне по происхождению. Но вместе с ними здесь он борется против режима. «Они говорили – братские народы. Может, лет за 100-150 оно изменится. И это вряд ли. После того, что они творят», – говорит боец.

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