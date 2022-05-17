Вывоз защитников "Азовстали" на оккупированные территории: военный эксперт рассказал, есть ли альтернатива

Сейчас нету возможности деблокировать Мариуполь военным путём.

Поэтому вывоз защитников из "Азовстали" и последующий их обмен на россиян — это единственный выход.

Об этом 17 мая рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире телеканала Freedom.

"Тяжело раненых воинов вывезли из Мариуполя в больницу в Новоазовске. Также 211 человек вывезли на оккупированные территории для дальнейшего обмена на российских военнопленных. В этом случае с учетом того, что нет возможности военным способом деблокировать Мариуполь, это, пожалуй, лучший выход, чтобы сохранить жизнь наших военных и вернуть их на подконтрольную Украине территорию. И если все пройдет успешно, то можно считать, что мы справились с задачами. Этот гарнизон перевыполнил свою задачу относительно оттягивания сил России от зоны ООС. Что касается российских войск в Мариуполе, то сегодня их там не так уж много. Еще раньше они начали забирать оттуда регулярные части армии РФ. В Мариуполе остались "кадыровцы" и мобилизованные из ДНР", — сказал Жданов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации с традиционным обращением в ночь на 17 мая 2022 года. Он заявил, что операция по спасению защитников Мариуполя начата украинскими военными, разведчиками.

Напомним, с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе было вывезено 52 раненых защитников. Когда их состояние улучшится, будет произведен обмен на российских военнопленных.

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