Военных хотят оценивать в зависимости от количества дней на "нуле": Найем объяснил, что здесь не так

Найем прокомментировал законопроект 3369-IX, где предлагается выстраивать социальную политику с учетом количества дней, которые боец провел на передовой.
Юрист и ветеран войны Маси Найем заявил, что нельзя дифференцировать украинских военных в зависимости от количества дней, проведенных в зоне боевых действий.
Об этом сообщает NV.
Найем прокомментировал законопроект 3369-IX, где предлагают выстраивать социальную политику с учетом того, сколько дней военнослужащий провел на передовой.
"То есть хотят разделять бойцов на тех, кто был 10 дней, кто 40, кто 60 и кто 120. Но это бред, военные не выбирали, куда им ехать и на какое время", — считает Найем.
Он приводит пример, что есть военные, которые уехали на фронт, а на другой день их ранили. И вот этот человек может иметь меньшие социальные блага, чем те, кто провел в зоне боевых действий 120 дней, но не был ранен.
По мнению Найема, в Украине создано много уровней статусов для бойцов.
"Сейчас военные имеют условные 350 разных статусов. Зачем это нужно? Вот участник боевых действий — это кто вообще такой? Сейчас хотят сделать еще новый статус защитника и защитницы. Нам удалось пока сбить этот законопроект", – добавил он.
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