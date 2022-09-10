Военных и гражданских снабжают протезами 50 предприятий, но средств на их изготовление может хватить не всем

В настоящее время государство полностью покрывает все расходы на протезирование и гражданских и военных – на этот год в бюджет было заложено около полутора миллиардов гривен, говорится в ТСН.

Саша уже месяц учится ходить заново, потому что вместо левой ноги, у него теперь протез. Свою концовку мужчина потерял в боях за Мариуполь. На территории завода "Азовсталь" нацгвардеец находился уже 26 февраля, именно там на следующий день во время вражеских обстрелов он получил осколочное ранение. Оттуда его эвакуировали в городскую больницу, которую уже через несколько дней захватили россияне. «Той медицинской помощи, которую оказывали в то время, не хватало. Банально не хватало перевязочных материалов», – рассказывает Саша.

У мужчины началось осложнение и российские оккупанты перевезли его в временно оккупированный Мангуш. «Там произвели осмотр ранения, констатировали факт, что требуется немедленное медицинское вмешательство. Возможна операция, поскольку последовало большое осложнение в связи с тяжелым ранением», – рассказывает боец.

Уже в Донецке ему ампутировали ногу, а затем перевели в колонию в Оленовке. Ни о каком протезировании там и речи не было, но он попал в число 144 украинских военнопленных, которых удалось уволить в июне. Большинство среди них, как и Саша, получили тяжелые ранения. Сейчас он шутит, что потеря ноги стала для него билетом домой.

В центре протезирования с началом полномасштабного вторжения количество пациентов выросло в 5 раз. И если раньше это были преимущественно военнослужащие, то сейчас это гражданские. Но никаких перебоев в работе нет, – рассказывает директор центра. За последние 8 лет система протезирования и физической реабилитации в Украине значительно продвинулась вперед. У нас есть все мировые технологии, в настоящее время существует уже более полусотни предприятий, на которых производят протезы. А военнослужащим предоставляют протезы высочайшего качества. «Более 50 процентов, мы так прикинули, назад вернулись на фронт, и не просто там, как в шутку говорят, где-то на третьей линии сухари ест, они на первой линии», — говорит директор центра протезирования, ортезирования и реабилитации Андрей Овчаренко.

К тому же, государство существенно упростило и саму процедуру получения протезов. Бюрократия ворует немного времени, но все же не так, как раньше. Рана зажила и можно начинать протезирование.

Пока в центры протезирования приходят те, кто получил ранения еще весной, потому что это не быстрый процесс. И поэтому в дальнейшем спрос на протезы будет только расти. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, чтобы полностью покрыть потребность мощности системы, нужно увеличить вдвое. В этом году в бюджет было заложено более полутора миллиардов гривен на технические средства для лиц с инвалидностью. До 24 февраля таких людей в Украине было около 3 миллионов. Сейчас количество сосчитать сложно, но уже понятно – такой суммы на следующий год будет недостаточно.

«Мы видим необходимое и при формировании бюджетного запроса на следующий год, предлагаем увеличить соответствующую бюджетную программу для того, чтобы полностью удовлетворить те потребности, которые у нас будут и в этом, и в следующем году. Предварительно мы подавали в предложении, что дополнительная потребность будет составлять около миллиарда», — говорит заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

Последние два года Украина существенно взялась за обучение специалистов-протезистов, их начали готовить по стандартам НАТО. Да, специалистов пока не тысячи и даже не сотни, но их количества сейчас достаточно для того, чтобы проводить сложное протезирование. Оно полностью покрывается государственным бюджетом. И потому искать деньги и ехать за границу совсем не нужно, уверяют чиновники. Ведь современные протезы научились делать и в Украине.

Читайте также:

Практически все котельные Бучи выведены из строя во время боевых действий: как местные готовятся перезимовать

ВСУ сорвали очередную дату псевдореферендума оккупантов, однако они и дальше подкупают и обманывают местных

ВСУ устроили для оккупантов настоящий "ад": все, что известно о контрнаступлении на Харьковщине (фото, видео)