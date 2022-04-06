"Военных – на военных, гражданских – на гражданских": Верещук об условиях обмена от РФ

Верещук подчеркнула, что Россия не соблюдает международное гуманитарное право.

Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала приобщиться к освобождению украинских заложников представителей международных правовых организаций.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

"В настоящее время в Украине находятся около 600 российских пленных. Мы непрерывно ведем переговоры про их обмен на наших защитников. Составляем списки, привлекаем к процессу Международный Комитет Красного Креста. Но существует и отдельная проблема. В заложниках у россиян находятся не только военные, а многие гражданские украинцы: мэры городов, журналисты, волонтеры, священнослужители, обычные работники, никогда не бравшие в руки оружие", — отметила она.

Как пояснила Ирина Верещук, украинской стороне не на кого обменивать гражданских, потому что Россия ставит условие: военных – на военных, гражданских – на гражданских.

"У переговорщиков с российской стороны я постоянно спрашиваю: нам тоже захватывать россиян по всему миру, чтобы выставлять как обменный фонд? Но мы не террористы и не пираты, поэтому так не будем действовать", — подчеркнула она.

Верещук также обвинила россиян в несоблюдении международного гуманитарного права.

"Обмен военных на гражданских запрещен Женевской конвенцией. Поэтому я обращаюсь к международному сообществу и правозащитным организациям с требованием вместе добиваться от оккупантов освобождения украинских гражданских людей! Это единственный выход в этой ситуации".

Напомним, в Запорожской области произошел масштабный обмен военнопленными Украины и России.

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