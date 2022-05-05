"Военных способов нет": Арестович заявил, что Путин отвергает все варианты освобождения людей из "Азовстали"

"Военных способов нет": Арестович заявил, что Путин отвергает все варианты освобождения людей из "Азовстали"

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что на сегодняшний день нет военных способов освободить людей с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Президенту России Владимиру Путину предлагали разные варианты, в частности, обмен всех пленных оккупантов, однако он эти предложения отвергает.

Арестович призвал делиться идеями, что еще можно предложить мировому сообществу, "чтобы решить эту проблему".

Об этом советник руководителя ОП рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным 5 мая.

"Мы же взрослые люди, мы понимаем, что военных способов нет. При том что разве что вмешательство армии США какое-нибудь, или НАТО, или Турции. Военный метод – настолько нереальный вариант в этих условиях, насколько предложения украинской армии как-то освободить. Как?" – рассказал Арестович.

"Мы открыты к предложениям. Если у кого-то родятся идеи – здесь все методы хороши – мы готовы с удовольствием выслушать, что еще можно предложить мировому сообществу, чтобы решить эту проблему. Потому что то, что я вижу – перепробовали мы все варианты в результате всех мозговых штурмов, которые были проведены", – добавил советник главы президентского офиса.

На вопрос Фейгина о том, предлагали ли Путину снять какую-то часть санкций за освобождение людей из завода, Арестович ответил: "Я не знаю таких подробностей. Но из того, что я вижу просто по работе команды – это бесконечные мозговые штурмы. Условно говоря, я слышу, как рядом говорят по телефону там: "Мариуполь, Мариуполь, Мариуполь, Мариуполь".

"Я так понял, что пускали все варианты. Но вот один из вариантов, о которых говорили официально – обменять всех российских пленных, а у нас их сотни, отдать всех", – добавил советник главы ОП.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский попросил генсека ООН Антониу Гутерриша оказать содействие в вывозе из "Азовстали" раненых.

Как сообщили бойцы "Азова" 5 мая, украинские военные не оттеснили российских оккупантов с территории завода и там продолжаются кровопролитные бои. В то же время в помещениях предприятия находится много раненых военных, нуждающихся в помощи.

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