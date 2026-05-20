Военных ТЦК планируют отправлять на ротации: кого это будет касаться

В Полтавском областном ТЦК и СП заявили, что военнослужащих территориальных центров комплектования, не участвовавших в боевых действиях, планируют направлять на ротации в боевые подразделения.

Как пояснили в ТЦК, это необходимо для того, чтобы такие военные приобрели реальный опыт выполнения задач в боевых условиях.

В Полтавском областном ТЦК проводят работу относительно того, чтобы в состав групп оповещения привлекали прежде всего военнослужащих со статусом участника боевых действий. Речь идет о людях, которые на собственном опыте знают, что такое война, какова ситуация с укомплектованностью войска и почему подразделения нуждаются в пополнении.

В ТЦК подчеркивают, что такие военные работают с пониманием, что фактически помогают доукомплектовывать свои бывшие подразделения и позволяют побратимам на фронте получить передышку.

Военнослужащие, только оформляющие документы для получения статуса участника боевых действий, будут выполнять другие задачи в составе ТЦК.

Мобилизация 2026 в Украине — какие изменения ожидаются

К слову, в Украине предлагают радикально изменить мобилизацию с помощью нескольких новых законопроектов:

Законопроект №15236 предусматривает перевод общения с ТЦК в онлайн через электронные кабинеты, введение электронных повесток, обязательную видеофиксацию действий работников военкоматов и создание независимого органа для жалоб.

Проект №15237 предлагает отменить пожизненное бронирование, обязав регулярно подтверждать его, и ввести три варианта участия в обороне: работу на критических предприятиях, резерв без отрыва от производства или «экономическое бронирование».

Другая инициатива предполагает создание Единого реестра мобилизационных потребностей с открытым доступом к очередности призыва.

Что касается военной службы, то законопроекты №15242 и №15233 предлагают ограничить пребывание на фронте до 90 дней с последующим отдыхом не менее 180 дней, а также предоставить право на демобилизацию после 24 месяцев службы (если по меньшей мере 3 месяца из них прошли в боях).

К слову, руководитель офиса президента Кирилл Буданов заявил, что мобилизация в Украине обязательно должна продолжаться, поскольку страна ведет тотальную полномасштабную войну с миллионными группировками, и без этого государство просто упадет. По его словам, набор исключительно добровольцев не способен покрыть потребности армии из-за экономических проблем и снижения мотивации людей после долгих лет войны. В то же время Буданов заверил, что власти планируют всеми возможными способами бороться с неправомерными действиями и эксцессами со стороны работников ТЦК на местах, однако сам подход к мобилизационному процессу смягчать не будут.

