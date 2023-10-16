Военным возле Авдеевки нужна помощь дронами, чтобы город не стал "крепостью Бахмут"

В Донецкой области возле Авдеевки продолжаются ожесточенные бои ВСУ с российскими захватчиками. Город штурмуют 114-я, 15-я, 21-я мотострелковые бригады, усиленные спецподразделениями 1-го армейского корпуса ВС РФ. В резерве оккупантов также сосредоточена 30-я мотострелковая бригада. Их поддерживает артиллерия и авиация с большим количеством боеприпасов.

Об этом рассказал журналист Юрий Бутусов в Facebook.

Украинским военным возле Авдеевки срочно нужна помощь дронами, чтобы город не стал "крепостью Бахмут".

"Чтобы не пришлось потом петь о "крепости Авдеевка" и разрешать кризис, необходимо сейчас вовремя усилить нашу эффективную на это время оборону. Гражданское общество может сейчас помочь героям — 110-й механизированной нужные дроны, особенно ночные дроны с тепловизорами, нужны FPV дроны, платы инициации, антенны для управления дронами. Это все необходимо срочно. Прошу всех, у кого есть возможность, немедленно предоставить дроны для обороны Авдеевки. И надеюсь, что будет усиление гарнизона резервами и боеприпасами", — подчеркнул журналист.

Оккупационные войска РФ атакуют Авдеевку одновременно с юга и севера. На этом направлении враг создал преимущество в 3-4 раза в количестве личного состава, а также преимущество в бронетехнике, артиллерии и авиации. С 1 по 9 октября россияне силами 114-й бригады вели разведку боем.

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Юрий Бутусов также добавил, что уже с 10 по 14 октября российские войска день и ночь проводили непрерывные штурмовые действия, одновременно вводя в бой значительные силы — отдельные взводные опорные пункты ВСУ атаковали колонны до 30 единиц бронетехники с десантом.

В борьбе с оккупантами за Авдеевку военный подвиг для Украины совершила 110-я механизированная обороняющая город бригада.

"110-я бригада, усиленная 2-м батальоном Президентской бригады и несколькими спецподразделениями показала высокую боеспособность и хорошо подготовилась к российскому нападению. Под ударом сразу трех российских бригад и под ураганным обстрелом, наши войска удержали в целом первую линию. 15 октября враг был вынужден остановиться для перегруппировки, поскольку у них закончилась пехота", — рассказал Бутусов.

По его словам, всего за четыре дня вокруг Авдеевки было уничтожено и подбито 135 единиц бронетехники врага. Так, одна передовая посадка, которую захватили россияне, стоила им трех штурмовых батальонов, и они вынуждены были перегруппироваться.

Разведывательный батальон 114-й бригады ВС РФ атаковал непосредственно "авдиевский террикон", и штурмовая группа действительно смогла вылезти на верх – на высоту 40 метров, но там они все и остались.

К сожалению, серьезные потери понесли и украинские подразделения. Но ВСУ сохраняют эффективное управление, боевой дух, удержали основной рубеж обороны и продолжают уничтожать врага.

Как отметил Юрий Бутусов, российское командование планирует новый штурм и пополнение разбитых частей, поэтому ВСУ требуются дополнительные силы. Авдеевка имеет стратегическое значение для всего нашего фронта на Донбассе.

Напомним, оккупанты уничтожают Авдеевку 500-килограммовыми бомбами и усложняют логистику.

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