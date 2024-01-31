Военным ВСУ пытались поставить более 360 тонн некачественных продуктов – Минобороны

Министерство обороны разоблачило очередную попытку поставить военным ВСУ некачественные продукты. Так, в одну из воинских частей на востоке страны компания-победитель пыталась поставить некачественную продукцию.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Под видом большой партии поставщик хотел скрыть испорченный товар – капусту, морковь, лук и мандарины.

"Такой товар не будут принимать. Компания должна заменить его как можно быстрее или возместить стоимость. Отмечаю, наши военные должны питаться качественными продуктами, а поставки должны быть своевременными", —прокомментировал заместитель министра обороны Виталий Половенко.

По всем зафиксированным нарушениям составят соответствующие акты.

За несоблюдение условий договора Минобороны выставит штрафные санкции всем компаниям, снабжающим некачественную продукцию.

Там добавили, что только в течение января Министерство предотвратило поставки более 362 тонн некачественных партий продуктов.

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