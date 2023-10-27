Военным ВСУ в Авдеевке нужно продержаться совсем немного: полковник прогнозирует изменение ситуации

Свитан напомнил, что уже через несколько недель начнутся осенние дожди, которые будут препятствовать продвижению тяжелой техники оккупационных войск.

Несмотря на активизацию российской оккупационной армии в районе Авдеевки, шансы захватить город у нее невелики. Защитникам Украины необходимо продержаться всего несколько недель, затем ситуация изменится.

Такой прогноз в эксклюзивном интервью Oboz.ua озвучил летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

"Там действительно тяжело, но у россиян немного шансов выполнить эту задачу", – заявил он.

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Эксперт напомнил, что уже через несколько недель начнутся осенние дожди, которые будут препятствовать продвижению тяжелой техники оккупационных войск.

"Донбасс – это до метра чернозема. Во влажном состоянии это хороший "бетон", который засасывает практически любую технику", – заметил Свитан.

Таким образом, "осталось всего несколько недель до начала серьезных дождей, которые также отменяют возможность россиян двигаться по Донбассу. Нам нужно продержаться несколько недель, и я думаю, эту задачу можно осуществить", – убежден он.

В этом контексте полковник добавил, что в районе Купянска и Авдеевки уже появились образцы западной техники. "Там уже есть Bradley, есть Leopard. Туда подтянется и другая серьезная техника", – спрогнозировал он.

"Принято решение удерживать эти два региона. Думаю, до дождей мы точно продержимся, а потом погода нам поможет", — подытожил эксперт.

Напомним, большие потери российской техники вокруг Авдеевки, по всей вероятности, подорвут наступательный потенциал РФ в долгосрочной перспективе. Они кажутся гораздо большими, чем предыдущие потери техники вокруг Угледара.

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