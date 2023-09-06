Военный аналитик объяснил, как зима изменит характер боевых действий и где может стать "горячо"

Зимние условия окажут влияние на ход войны в Украине и наступательные действия ВСУ, так как состояние почвы будет влиять на проходимость техники.

Об этом сказал военный аналитик полковник Петр Черник в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Будет все равно так, как было прошлой зимой. Тогда мы находились в зоне так называемого стратегического огневого равновесия. Пока оно в мае не нарушилось, и мы начали совершать наступательные действия. Напомню, вся техника – тяжелая: как советская, российская, так и западных образцов Хотя бронетехника производства Советского союза легче, скажем на примере двух машин: БМП-2 весит в пределах 13,5 тонн, а Bradley в зависимости от комплектации стартует от 20 тонн и может достигать 25, а даже 30 тонн. (первая машина) двигается легче?.. Нет. Если почва действительно мокрая, то все будет вязнуть. Все, что 10 тонн плюс – почва не выдерживает", – рассказал эксперт.

Идентична ситуация, по словам Черника, складывается из танков.

"Их танки – 36-43 тонны в зависимости от модели, западные танки – устаревают от 65 тонн до 75 тонн. И то, и другое может успешно двигаться даже зимой или в дождливую погоду по относительно жесткой дороге, которая имеет асфальтное или бетонное покрытие, или по твердой грунтовке. Что будет происходить? Контрбатарейные дуэли, так как и происходили", – рассказал эксперт.

Черник отметил, что зимой, возможно, начнутся бои за Токмак.

"Ибо Токмак довольно серьезный город, имеющий огромное количество твердого покрытия внутри. Но мне кажется, что прибегать к лобовым штурмовым действиям городов такого типа абсолютно некорректно. Умнее брать его в охват, в окружение и истощать противника в части логистики. Воюет человек. Человек. нуждается в воде, пище и медикаментах. Если это перекрыть, то рано или поздно она сдается в плен", — рассказал эксперт.

Напомним, полковник Петр Черник уже заявлял, что Россия и Украина находятся на третьей стадии войны. Он заметил об истощении противника.

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