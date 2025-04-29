Военный аналитик объяснил, почему предложение Путина по поводу перемирия является "бредом"

Алексей Гетьман / © ТСН.ua

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Предложение президента России Владимира Путни по поводу перемирия скорее является попыткой избежать военных потерь во время парада.

Такое мнение высказал военный аналитик, ветеран русско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, в эфире «Radio NV».

«Это просто желание. Потому что перемирие — это когда две стороны договариваются. Это походит немного странно. Ведь одна сторона заявляет, что не будет стрелять. А если другая будет стрелять — вы не будете давать отпор? Бред полный. Это принуждение нас делать то же самое. Путин хочет принимать парад на Красной площади, в него приедут лидеры некоторых стран. И он прекрасно понимает, что наши БПЛА долетают до Москвы. Поэтому он и пытается совершить такое перемирие», — сказал Гетьман.

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Гетман предложил, что Украина может объявить собственное перемирие с 1 мая, однако при условии, что Россия не выполнит свои обязательства.

«На 3 дня, например. И россияне, конечно, его не выполнят. И если они не выполнят его, мы считаем себя свободными от перемирия на 8-10 мая. И при движении этой военной техники — неважно, парад это или обучение. И согласно 51 статье ООН это наша законная цель», — рассказал он.

Напомним, ранее издание The Financial Times сообщило, что президент США Дональд Трамп спешит с заключением соглашения между РФ и Украиной до 30 апреля, чтобы с гордостью заявить о исполненной миротворческой миссии за первые 100 дней своего президентства.

Также мы писали о том, что 28 апреля президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложенное Россией перемирие. Он сказал, что предложение Путина по случаю российского Дня победы 9 мая — это очередная попытка манипуляций, и предложил прекращение огня на 30 дней.