По словам Гетьмана, начала появляться информация, что один такой самолет обслуживает несколько десятков специалистов.

Один из фейков о самолете F-16, который в последнее время распространяется среди общественности, нуждается в опровержении. Речь идет об обслуживании этого истребителя.

Военный аналитик Алексей Гетьман рассказал об этом "24 каналу".

По словам Гетьмана, начала появляться информация, что якобы для "ухода" за одним таким истребителем требуется от 15 до нескольких десятков человек.

"Смешно. Потому что это правда. Но не совсем. Для сравнения. На одного солдата идет тоже много людей, сопровождающих его в военных действиях. На каждого солдата есть один врач, один командир роты, один повар, один телефонист... Но все эти люди" обслуживают и других солдат. Так можно извратить, что на одного солдата идет 15 человек обслуги", — пояснил Гетьман.

Он подчеркнул, что группа, занимающаяся самолетом, действительно имеет от 15 человек. Однако они не закреплены только за одним условным истребителем, а обслуживают все самолеты, находящиеся на аэродроме.

По словам аналитика, F-16 – самолет, впервые взлетевший еще в 70-е годы ХХ века. С тех пор самолет был многократно модернизирован.

"В общей сложности выпустили около 4500 F-16. И около трех тысяч находятся на вооружении в 24 странах мира. Это очень полезно. Если, не дай Бог, будет какая-то "поломка", то в Европе есть большое количество персонала, которые годами их обслуживали непосредственно на аэропортах", – подчеркнул Гетьман.

Ранее сообщалось, что для защиты неба Украины нужно 200 самолетов F-16. В настоящее время авиационная группировка кафиров в пять-шесть раз превосходит украинскую авиацию по количеству боевых машин.

Также отметим, что США не будут передавать Украине самолеты F-16.

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