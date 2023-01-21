Военный аналитик предполагает в феврале новое наступление России: с каких направлений ждать удара

Нашествие российских оккупантов будут обеспечивать прежде всего пехотные подразделения без существенной поддержки техники.

Российский военно-промышленный комплекс в нынешних условиях не сможет обеспечить большие армейские подразделения оккупантов достаточным количеством тяжелой техники. Вероятно, в наступление пойдут легкие пехотные войска.

Такое предположение сделал военный аналитик Алексей Гетьман в комментарии "24 канала".

По его словам, для нового наступления российских оккупантов в феврале 2023 года будет достаточное количество мобилизованных россиян, прошедших обучение. Однако о его значительной мощи говорить не приходится, поскольку даже на стратегическом хранении в РФ нет достаточного количества танков и тяжелой техники.

Вероятно, считает Гетьман, будут сформированы новые мотострелковые полки и дополнены уже воюющие.

"Это будет что-то похожее на "черные пиджаки" во время Второй мировой войны. Плохо вооруженные люди, но в большом количестве будут совершать это нашествие. Они уже делают это на Бахмутском направлении", – прогнозирует военный аналитик.

Направления атак, по словам Гетьмана, не скрывают сами россияне. Очевидно, попытки атак будут происходить с Юга, чтобы через Запорожье выйти на Днепр, и с Севера, чтобы через Харьков и Полтаву опять же выйти на Днепр.

По его мнению, этим наступлением российские оккупанты будут пытаться окружить левобережную группировку ВСУ.

"Это их планы, мы знаем их не один месяц и соответствующим образом готовимся. То вооружение, которое нам передали по "Рамштайну", больше подходит для обороны, а не для наступления", – подытожил Алексей Гетьман.

Напомним, польский генерал Вальдемар Скшипчак выразил мнение, что Россия может напасть на Украину с собственной территории, а белорусское направление будет только отвлекаться.

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