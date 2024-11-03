Военный аналитик рассказал, почему оккупанты увеличили количество бронетехники в штурмах

Из-за спешного выхода на административные границы Донецкой области, российские войска увеличили количество бронированной техники.

Об этом сообщил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев, передает FREEДOM.

Летом оккупанты, в частности вагнеровцы, избрали такту действия малыми мобильными группами. После этого периода россияне серьезно увеличили количество бронетехники в атакующих действиях против Сил обороны Украины.

По словам Дмитрия Снегирева, цейтнот у оккупантов будет продолжаться до наступления дождливого времени года и окончания президентских выборов в Соединенных Штатах.

"Буквально последние недели характеризовались тем, что российские оккупационные войска снова начали применять большое количество бронетехники, до 30 за один штурм. Это серьезное увеличение, если учитывать тот факт, что еще буквально неделю назад основная тактика российских оккупантов – это действия малыми мобильными группами. Тактика, используемая ПВК «Вагнер». Им необходимо выйти на административные границы Донецкой области и потому, как говорится, по цене не постоим”, – отметил военный аналитик.

По оценкам OSINT-исследователей, россияне имеют с бронетехникой серьезные проблемы, поэтому возможности использования техники из баз длительного хранения будут исчерпаны в 2025 году.

Как рассказал Дмитрий Снегирев, на складах длительного хранения на территории РФ резко снизилось количество бронетехники еще советского периода. Кроме того, большинство бронетехники на складах россиян находятся либо в критическом состоянии, либо будут выступать в роли доноров запчастей.

"Это тревожный сигнал для России. По оценкам независимых OSINT-исследователей количество возможностей использования российской стороной еще советской бронетехники будет ограничено уже к середине 2025 года. ВПК Российской Федерации не в состоянии восполнить потери в бронетехнике, выпуск танков — это от 60 до 80 единиц" в год, соответственно, вот эти серьезные проблемы могут предстать перед РФ”, – добавил Снегирев.

Как считает аналитик, армия РФ попытаются оперативно окружить подразделения Сил обороны Украины в районе Покровска, однако о каком-либо серьезном прорыве фронта в сторону Днепра и Запорожья пока говорить не приходится.

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“Сейчас в Покровском районе они пытаются создать условия для флангового охвата украинских позиций, одновременного наступления со стороны захваченного Селидового и Мирнограда. Соответственно, создание угрозы оперативного оцепления локаций вооруженных сил Украины. Настроения о том, что оккупанты прорываются в Днепропетровскую область или идет расширение зоны боевых действий непосредственно вследствие угрозы Запорожью – панические», – отметил военно-политический аналитик.

Эксперт считает, что это элементы информационно-психологических операций. В частности, он отмечает, что на Запорожском сейчас наблюдается резкая активизация сил и средств поражения российской стороны. Заметна передислокация личного состава, но предпосылок для того, чтобы говорить о том, что город Запорожье должен готовиться к уличным боям, нет.

Дмитрий Снегирев уверен в том, что такой же ИПСО есть информация о "выдавливании" Сил обороны Украины с позиций в Курской области.

“Буквально за последние сутки есть тактические успехи вооруженных сил Украины, причем по нескольким направлениям одновременно. Поэтому это не более чем очередные прихоти российских информационных агентств. Российское так называемое контрнаступление, оно фактически захлебнулось, проанонсированные ранее сроки выхода на административные границы Сумской области не выполнены. Несмотря на то, что в Курской области сосредоточено до 50 тысяч личного состава российской оккупационной армии, а это отборные части, две бригады морской пехоты, шесть дивизий воздушно-десантных войск, бригада спецназовцев ГРУ, дивизия Росгвардии спецназначения, силы специальных операций, украинский не только маневровой обороны, но, соответственно, маневровый характер наступления”, – сказал эксперт.

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Аналитик отметил, что остановка наступления ВСУ по направлению к Курской атомной электростанции не допустила возможности обвинения украинской стороны в ядерном терроризме со стороны РФ.

“Я не исключаю того, что Курскую АЭС готовила к возможному подрыву сама российская сторона, чтобы обвинить украинскую армию в активном характере боевых действий непосредственно в районе объекта повышенной опасности. То, что могли захватить, да, продвижение в районе Курской АЭС позволяло говорить о том, что зона боевых действий может быть расширена за счет этого направления. Но очевидно, трезвый анализ ситуации остановил дальнейший характер боевых действий в непосредственном районе Курской АЭС”, – добавил аналитик Дмитрий Снегирев.

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