Военный аналитик высказался о "большом наступлении" россиян: "Атаки все слабее, хуже, менее организованы"

Также у неприятеля проблемы с техникой.

Военный аналитик и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин считает, что возможности армии Российской Федерации "не прогрессируют, а деградируют".

Такое мнение он высказал в комментарии "НВ".

"У них все хуже и хуже с техникой, с подготовкой людей. Любые последующие атаки все слабее, хуже, менее организованы и так далее", – пояснил аналитик.

В качестве примера он привел ситуацию под Угледаром на Донетчине. Там, отмечает Игаль Левин, благодаря усилиям украинских воинов уничтожают десятки единиц техники, разбиваются лучшие части россиян.

"Фактически по полтора домика в дачах под Угледаром у оккупантов выходит занимать. Вот такой ценой они теряют такие огромные силы", — говорит он.

Сейчас, говорит Левин, в каком-то смысле РФ начала свое давление, потому что даже если это разведка боем — это тоже часть большого наступления.

"Не надо думать, что большое наступление — это кавалерийский наскок, который начинается с взмахом руки. Но это давление, которое происходит под Угледаром, на Бахмутском направлении — это все один замысел их большого наступления, о котором говорят в СМИ. Они пытаются разведкой боем нащупать слабые позиции, звенья, слабые стороны украинской обороны", — отмечает офицер Армии обороны Израиля.

Вероятное наступление россиян

Американские аналитики ISW отмечают, что военное командование России ставит нереалистичные сроки и спешит приступить к захвату Донецкой области. Армия оккупантов не имеет достаточной боевой мощи. Более того — Россия вряд ли нарастит боевую мощь.

Британские разведчики считают, что РФв ближайшие недели не удастся добиться весомых успехов в наступательных действиях в Донецкой области. Причина – нехватка боеприпасов и квалифицированных подразделений. Москва пытается возобновить крупные наступательные операции в Украине с начала января 2023 года.

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Годжес скептически относится к тому, что новое наступление врага на Украину будет каким-то значительным. По его словам, несмотря на то, что россиянам удалось накопить массу живой силы, для наступления необходимо оборудование, нужны цепи обеспечения.

Бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж говорит, что для подготовки к полномасштабному наступлению РФ требуется от 4 до 6 месяцев. По его словам, у России только 30-40 тысяч военных, перед которыми будут ставить локальные задачи на Донбассе.

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