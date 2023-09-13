Военный эксперт Черник объяснил, почему контроль над "вышками Бойко" не поможет освободить Крым

Спецоперация по отбиванию так называемых "вышек Бойко" важна, в частности, потому, что теперь россияне не смогут использовать газодобывающие платформы для военных целей, однако поможет ли это освободить Крым?

На этот вопрос ответил военный аналитик, полковник Петр Черник в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Там находилось огромное количество радиотехнической аппаратуры, а также радиолокационной аппаратуры, которая, в первую очередь, занималась разведкой нашего южного плацдарма. Это однозначно шаг вперед, плюс именно такой аппаратурой происходило слежка за кораблями, которые перевозят наши зерно-бобовые, и россияне несколько снизили свой в этом направлении", - отметил он.

При этом эксперт считает, что Россия может попытаться отбить "вышки Бойко" или нанести по ним ракетно-бомбовые удары.

"К деоккупации Крыма этот шаг ничего не будет иметь. Это скорее имиджевая мера, она также очень весомая. Она имеет определенное военное значение, однако Крым будет деоккупирован, в первую очередь, большим количеством ракетно-бомбовых ударов", - заверил аналитик.

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Ранее ГУР МО сообщило, что вернуло под контроль Украины "вышки Бойко", которые были под оккупацией с 2015 года.

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