Военный эксперт Черник высказался о вторжении из Беларуси: угроза не исключена

Военный эксперт Петр Черник считает, чтобы сухопутный контингент из Беларуси был по-настоящему серьезным, нужно обладать корпусом численностью не менее 40 тысяч. Сейчас оккупанты имеют "едва 15 тысяч".

Такое мнение он высказал в эфире "Эспрессо".

"О возможном сухопутном вторжении со стороны Беларуси, я это не исключаю. На мой взгляд, вероятность 50 на 50. Вспомним, что они уже заходили в Украину в начале полномасштабного вторжения именно из Беларуси, именно в Чернобыльскую зону, довольно большим корпусом и даже окопались в Рыжем лесу. Для того, чтобы их сухопутный контингент для нас был по-настоящему серьезным и нам было действительно тяжело, чтобы они нам могли нанести какое-то огневое поражение", — подчеркнул эксперт.

Кроме того, 40-тысячный корпус должен иметь не менее 825 танков, 2500 бронированных машин, 900 стволов артиллерии. Впрочем, у российской армии пока их нет.

"Если они отважатся на такой акт суицида, а это будет именно акт суицида с их стороны, то мы их просто перемолем. Нам придется отвлекать какие-то свои силы и средства, но на ход войны это никак не повлияет. Они это делают в первую очередь". как информационно-психологическую операцию, потому что мы 10 месяцев об этом говорим, держим в нашем информационном поле этот угрожающий нарратив, и в какой-то части они добиваются усталости, которая влечет за собой ошибки, а это надо понимать, как будет на самом деле, я не знаю. Лукашенко фанатично бьется за свое выживание, потому что ему некуда бежать кроме Китая, но туда нужно еще физически доехать", — заметил Черник.

По его словам, может произойти все, что угодно. Ведь у агрессорки у России нет правил, а потому воевать с ней трудно.

Напомним, аналитики Института изучения войны считают, что непосредственное участие соседней Беларуси в войне против Украины маловероятно. Отмечается, что в Минске диктатор Александр Лукашенко, вероятнее всего, отказал президенту РФ Владимиру Путину в дальнейших интеграционных уступках.

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