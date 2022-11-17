Военный эксперт дал простое объяснение, как украинская ракета ПВО могла оказаться в Польше

У ракеты украинской системы противовоздушной обороны мог не сработать самоликвидатор после потери цели.

Выпущенная вдогонку летающей в направлении польской границы российской крылатой ракете, ракета украинского комплекса С-300 могла попасть на территорию Польши.

Такое объяснение недавнего инцидента со взрывом ракеты в польском селе Пшеводуве, в шести километрах от границы с Украиной, сделал в своем видеоблоге военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, если российская ракета, нацеленная на объект у границы, пыталась сбить вдогонку, то есть из комплекса С-300 был выпущен снаряд ей в хвост, то после потери цели ракета противовоздушной обороны могла полететь дальше — в сторону Польши.

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"Это самое простое и краткое объяснение, почему наша ракета могла оказаться на территории Польши", — отметил эксперт.

Жданов отметил, что в результате потери цели у ракеты ПВО должен был сработать самоликвидатор, но, вероятно, по каким-либо техническим причинам этого не произошло.

Напомним, ранее американские чиновники заявили, что упавшая на территории Польши ракета могла быть выпущена из украинской ПВО ради сбития российской ракеты.

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