Военный эксперт Кузан объяснил, почему разваливается российская оборона

ВСУ не позволяют закрепиться российским оккупационным войскам и заставляют опрокидывать силы, поэтому оборона россиян не выдерживает и разваливается.

Об этом рассказал руководитель украинского Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире радиостанции Радио НВ.

С каждым ударом ВСУ заставляют опрокидывать силы и средства, пушки или тратить топливо на то или иное направление, тем самым истощая всю правобережную группировку российских оккупационных войск, отмечает эксперт.

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Военные всегда готовятся к худшим сценариям. По темпу продвижения вдоль Днепра мы видим, что их оборона разрушается быстрее, чем худшие прогнозы военных», – подчеркнул специалист.

Кузан отметил, что еще в августе все обсуждали железобетонные укрепления, которые якобы строила Россия на юге, но это не помогло оккупантам закрепиться на Херсонщине.

"Сейчас благодаря нашей маневровой тактике — продвижению малыми группами, окружению и обходу с разных сторон, с флангов — мы заставляем россиян просто убегать, часто даже покидая технику и боеприпасы. При этом мы постепенно выравниваем фронт", — добавил он.

Напомним, по состоянию на 6 октября с начала текущего месяца ВСУ освободили от российских кафиров более 400 квадратных километров Херсонской области.