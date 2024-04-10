Военный эксперт назвал четыре направления боев на фронте и рассказал о силах противника

Оккупанты, в частности, активизировались на Кураховском направлении и чуть южнее.

На сегодня в Донецкой и Харьковской областях продолжаются бои на четырех направлениях фронта.

Об этом сообщил украинский военный эксперт Константин Машовец.

Купянское направление

"Насколько я понимаю, возобновление интенсивных атакующих и штурмовых действий противника на Купянском направлении – вопрос, только времени. Перегруппировка 47-й танковой дивизии (тд) из состава 1-й танковой армии (ТА) противника из Лиманского на Купянское направление По всей вероятности, противник в очередной раз попытается продвинуться в сторону Степной Новоселовки, как вдоль железной дороги (от Ягодного), так и действовать вдоль дороги Сватово — Купянск (по направлению Крахмального), — написал он.

Кураховское направление

Он отметил, что за несколько минувших суток передовые подразделения противника активизировались на Кураховском направлении и несколько южнее.

"Очевидно, командование группировки войск (УВ) противника "Юг" спешит с выходом на "запланированные рубежи" относительно продолжения активных наступательных действий по отношению к Кураховско-Угледарскому выступлению ВСУ. Это является одним из наиболее вероятных направлений ближайшей "активизации" противника в оперативно-тактическом масштабе", — подчеркнул Машовец.

Кроме того, он добавил, что введены в бой россияне в районе Новомихайловки. Главная цель всех этих усилий — выход в район с.Курахово и его блокировка, что в свою очередь, "позволит создать противнику удобные условия с севера для организации и проведения наступательной операции в целом, по отношению к Кураховско-Угледарскому выступлению ВСУ".

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Угледарское направление

По мнению эксперта, враг готовит ряд событий на Угледарском направлении. Противник начал наращивать состав своих войск, развернутых в район и Шевченко – Павловка – Никольское – Егоровка. В этот район начали прибывать подразделения из состава 5-й омсбр 1-го АК противника. В составе этих подразделений уже сформированы отдельные штурмовые группы, предназначенные именно для атакующих\штурмовых действий.

Покровское направление

Аналитик сообщил, что командование столкнулось с определенными трудностями на Покровском направлении.

"Объективно, протяженность по фронту полосы его наступления существенно расширилась по сравнению со "штурмом Авдеевки". Противник пытается вести активные наступательные действия на отрезке от Новобахмутовки на севере, до Первомайского на юге. что требует от него применения целой кучи войск", — отметил эксперт.

По его словам, российское командование ввело в бой такой объем и количество своих войск в полосе УВ "Центр", которое характерно для наступательной операции оперативного масштаба.

"Но, очевидно, результаты, которые ему удалось достичь на этом направлении на данный момент – явно этому не соответствуют. Вместо прорыва в оперативную глубину боевых порядков ВСУ пока получается очень медленное "тактическое вытеснение" на отдельных участках", — подытожил он.

Напомним, глава МВА рассказал об уничтоженных микрорайонах Временного Яра и тактике врага.

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