Военный эксперт назвал главный приоритет войны в Украине в 2024 году

Нынешний сезон боевых действий в Украине еще далек от завершения, но уже понятно, что война, развязанная Путиным в феврале прошлого года, будет продолжаться и в следующем году.

Издание близкого к НАТО аналитического центра The Atlantic Council опубликовало статью украинского военного эксперта Николая Белескова о возможном ходе российско-украинской войны в следующем году.

По его словам, о планах россиян на ближайшие полугодие-год будет свидетельствовать о том, объявит ли Кремль очередную широкомасштабную мобилизацию.

"Если так ― это будет означать, что россияне планируют очередные наступательные кампании, в частности, чтобы выйти на административные границы украинских областей, которые они уже прописали в своем законодательстве как часть России. Если же масштабную мобилизацию не будут объявлять ― это будет означать, что они решили вести оборонную войну, держась за временно оккупированные земли", – написал он.

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Белесков прогнозирует, что западный военно-промышленный комплекс выйдет на такой уровень производства снарядов, что Украина не будет испытывать их дефицит, в конце следующего – начале 2025 года. Россия в течение года вряд ли столкнется с настоящим "снарядным голодом".

Также, по мнению Белескова, при отсутствии в одной из сторон сил для решительного прорыва будет продолжаться война на истощение ресурсов врага.

"Это значит, в частности, что ВСУ будут еще активнее готовить по базам россиян на временно оккупированных территориях, в частности в Крыму, и в самой России. Количество и дальность ударов, скорее всего, будет расти ― и получение F-16 может оживить этот процесс. В этом есть определенные политические риски для Украины, однако они есть и в стагнации на фронте, поэтому у Киева есть причины чаще наносить удары по врагу в тылу", — добавил он.

"Несмотря на отсутствие каких-либо значимых изменений на линии фронта в этом году, попытки представить войну как патовую ситуацию вводят в заблуждение. Сейчас мы наблюдаем период интенсивного истощения сил, но за ним вполне может последовать новый виток маневренной войны. Сейчас ключевой задачей для командиров из обеих сторон есть защита собственных сил и нанесение больших потерь противнику, готовясь к использованию окон возможностей, как это удалось сделать Украине в сентябре 2022 года", – отметил эксперт.

Ранее The Telegraph сообщило, что Владимир Путин пытается использовать войну между Израилем и боевиками ХАМАС, чтобы извлечь выгоду для себя.

"Репутация России, как сильного мирового государства, была сильно подорвана в Украине. ВС РФ остаются в очень тяжелом положении через 18 месяцев после начала полномасштабного вторжения в Украину. Удары ВСУ ракетами ATACMS по аэродромам врага во временно оккупированных Луганске и Бердянске сильно унизили Кремль. страны Ближнего Востока считают Россию "угасающим государством". В частности, в Сирии Путин уже теряет позиции, поскольку часть сил ему пришлось передислоцировать оттуда в Украину", — написал полковник армии Великобритании в отставке Ричард Кэмп.

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